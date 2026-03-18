岡本の守備面も高く評価されたようだ(C)Getty Imagesメジャーリーガーとして初めての開幕が近づくブルージェイズの岡本和真に対し、現地メディアから期待の声が上がっている。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では侍ジャパンのレギュラーとして出場したものの、8強敗退と涙を飲む結果に。しかし、その大舞台でみせたパフォーマンスを、球団専門サイト『FANSIDED JAYS JOURNAL』がフォーカスしている。岡本は全5試合