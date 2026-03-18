張本の戴冠劇は中国にとって驚きだっただろう(C)Getty ImagesWTTチャンピオンズ重慶は3月15日に最終日を迎え、女子シングルスは日本の張本美和（世界ランク8位）が、中国の蒯曼（同5位）を破り、チャンピオンズ初優勝を果たした。【動画】再び会場が凍り付いた…新女王・張本美和が誕生！中国の蒯曼を下した決定的瞬間の映像決勝戦は張本が1ゲームを先取すると、その後の2ゲームを蒯曼が取って逆転。その後