タリーズはきょう18日、はちみつをテーマにした季節限定ドリンク「ハニーハニーミルクラテ」「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」「ハニーアサイースワークル」などの販売を開始した。“HONEY LOVERS”をテーマに、オリジナルハニーを使用した新作ドリンクを展開し、新生活シーズンに向けた春の一杯を提案する。【画像】間違いない組み合わせ！ストロベリー×アサイー『ハニーアサイースワークル』「ハニーハニーミルク