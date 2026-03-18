7人組グループ・なにわ男子が18日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で『スーパー・ニンテンドー・ワールド』開業5周年アニバーサリー・イベントにスペシャルゲストとして参加した。【写真】紙吹雪が舞う中…土管から登場したなにわ男子任天堂のマリオや仲間たち、ドンキーコングなどのアトラクションが楽しめる人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから5周年と