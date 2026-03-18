『デジタル限定三田悠貴写真集湯けむりにゅうよく旅』の配信が、17日からスタートした。【写真】Gカップの圧倒的ボディを披露した三田悠貴カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。三田は「皆でおそろいの衣装で、こんなにもそれぞれで魅力が違うんだと思っていただけるようなソロ写真集が出来上がりました！