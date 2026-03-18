＜18日（水）の天気＞西日本は午前中から雨で、東日本は午後から次第に雨になるでしょう。九州朝から雨中国・四国午前中から雨近畿昼過ぎから雨東海、北陸夕方から雨東北夜から雨になりそうです。関東は雲の多い天気になります。日中は日が差すところもありますが、日付が変わるころから雨が降りだしそうです。傘を持ってお出かけください。北海道と沖縄は晴れそうです。＜予想最高気温＞17日（火）と