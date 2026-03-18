ニューヨークポスト紙が16日、アーロン・ジャッジ（33）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でのワールドシリーズに関する発言について、ヤンキースの名物実況アナウンサー、マイケル・ケイ氏が困惑していると報じている。米国代表がマイアミでの準決勝でドミニカ共和国に2対1で勝利した後、ジャッジが「WBCはワールドシリーズよりも大きく、素晴らしい」と語ったことにケイ氏は驚いたという。「ワールドシリーズ優勝