20日放送のアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第9話「ヒンメルの自伝」（通算37話）は、通常よりも10分遅れの午後11時10分より放送されることが発表された。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。【画像】そのキャラ出るの！？公開された次回『葬送のフリーレン』先行場面カット先週放送の第8話「立派な最期」では、ゲナウの故郷の村周辺に巣食う“神技のレヴォルテ”とその配下の魔族たちとの壮絶な戦いが描かれた