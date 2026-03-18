アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは、ロシアが衛星画像やドローン技術をイランに提供していると報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルは17日、イランがアメリカとイスラエルからの攻撃に抵抗を続けられるようロシアが情報共有と軍事協力を拡大していると伝えました。複数の関係者によると、ロシアは衛星画像をイラン側に提供し、アメリカ軍やその同盟国の駐留場所に関する情報を共有しているということです。ま