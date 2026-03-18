自動運転タクシーに関する協力・連携の可能性を発表する共同記者会見を行った日産自動車のイヴァン・エスピノーサ社長（左）。右は米ウーバー・テクノロジーズ、中央は英ウェイブ・テクノロジーズの幹部（2026年3月12日、写真：ロイター／アフロ）（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]東京をロボタクシーが走る日、日産・ウーバー・ウェイブ連合の野心未曽有の経営危機からの再建途上