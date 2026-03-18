連載第92回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。ブンデスリーガで首位を快走し、チャンピオンズリーグ（CL）でも優勝をうかがうバイエルン。今も昔も勝ちまくっている絶対王者は、今から約50年前の1975年、猛烈に強かった頃に初来日。その時のエピソードを