第98回選抜高校野球大会がいよいよ開幕する。今大会は、昨夏の王者・沖縄尚学や昨春優勝の横浜をはじめ、花巻東、山梨学院、大阪桐蔭など全国の実力校が顔を揃え、例年以上に優勝争いの行方が読みにくい混戦模様となった。はたして春の頂点に立つのはどのチームなのか──。高校野球を知り尽くした５人のライターが、それぞれの視点とデータ、そして直感をもとに優勝校を占った。昨年の選抜の制した横浜高校photo by Ohtomo Yo