スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日はサッカー事件簿の連載です。「日本サッカー、あの事件の真相」第20回最終節に首位から陥落した悲劇の裏側森島寛晃（１）ここ30年ほどの間に急成長してきたサッカー日本代表。現在の代表チームはブラジルやドイツ、スペインなどのW杯優勝経験国とも堂々と渡り合い、選手も監督も「世界一」を目指すと公言しているが、それらはすべて、ここまでに紡がれた歴史の上に成り立ってい