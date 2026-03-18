プレジデントオンラインは、全上場企業の「平均年収ランキング（2025年度版）」を作成した。調査対象会社3709社のうち、平均年収が1000万円を超える企業は184社で、前回から30社増えた。ランキングの1位は、2577.7万円のインテグラルだった。今回は「全国トップ500社」をお届けする――。（第1回）■トップ500社の平均年収は約1025万円プレジデントオンラインは、全上場企業の「平均年収ランキング（2025年度版）」を作成した。基