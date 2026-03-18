大谷翔平、二刀流開幕に順調「WBC決勝に出場する計画だった」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は17日（日本時間18日）、大谷翔平投手が18日（同19日）のジャイアンツとのオープン戦に登板することを明言した。この試合は登板のみで打席には立たない予定だ。17日（同18日）のロイヤルズとのオープン戦前、ロバーツ監督は「彼は明日投げる」と大谷が翌日のオープン戦に登板することを明かした。イニング数については「はっきり