侍ジャパンは今大会100マイル以上は0球…被長打率は20か国中16位野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫した。自慢の投手陣がまさかの不発。データから見ても、世界との“差”を痛感させられた。侍ジャパンは大会前からピッチャーに不安を抱えていた。石井大智、平良海馬、松井裕樹が故障により出場を辞退。“本職リリ