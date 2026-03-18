松本憲明さん推奨…投球でリリースポイントが前になる「フィニッシュポーズ」ドリル投手なら誰でも憧れる“速い球”を投げるには、リリースポイントが前（打者側）になるのが望ましい。しかし「ボールを前で離そう」と指導されると、多くの子どもたちは腕で操作しがちで逆効果になる場合が多い。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは出力を上げ、自然とリリースが前になるドリル「フィニッシ