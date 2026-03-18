外食銘柄や生活防衛銘柄にも注目選挙後のサナエノミクス相場で勢いに乗っていた日経平均ですが、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃で一転、中東情勢の緊迫化で株価が下がりました。まさに、お祭り騒ぎに冷や水を浴びせられたような状況です。こうした地政学リスクは避けようがなく、いつまで続くか不安になりますが、3月の権利取りを前にしたこの下落は、実は「絶好の仕込み時」かもしれません。これまで株価上昇で利回りが下