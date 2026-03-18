日本中を熱狂させたWBC。大会連覇を狙っていた日本代表「侍ジャパン」だが、アメリカ・フロリダ州マイアミで行われた準々決勝で強豪・ベネズエラに5-8で敗れ、準々決勝敗退が決まった――。村上宗隆や岡本和真ら若きサムライたちはどんな青春を過ごしてきたのか。まだ何者でもなかった彼らを知る関係者たちが証言する。【前編記事】『日本を破ったベネズエラは「ヤマモトの強メンタル」を理解していた…関係者が明かす、山本由伸の