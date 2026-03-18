2023年12月から始まった「D-ARK（ディー・アーク）」プロジェクト。D-ARKとは「Deep-sea Archaic Refugia in Karst」の頭文字を取ったもので、「深海カルストにある太古からのレフジュア（避難地）」という意味です。このプロジェクトは、深海の洞窟を調査して、その中で生き続けているであろう古代生物や洞窟固有の生物などを探し、生物多様性を明らかにすることが目的です。プロジェクトを率いるのは、JAMSTEC 地球環境部門 海洋