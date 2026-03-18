材料がない、儲からない。それでも伝統の担い手たちが「つくり続ける」のは、なぜか。新しさ追うデザイナーから異色の転身、発酵の専門家となった著者が出会ったのは、土地の〈記憶〉を未来へとつなぎ、自然と隣り合って生きる、弱い人間の強かな“生存戦略”としての「伝統」だった――。哲学・文化人類学・民俗学など複数の領域を縦横無尽に行き来する著者が、ジョージアワインから日本酒、民藝まで、豊かで芳醇なエピソードとと