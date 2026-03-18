「マチアプは合わなくても逃げられない」前編『1店舗で月売上1億円超え…「相席屋はオワコン」の裏で、若者たちが『オリエンタルラウンジ』に熱狂する意外な理由』で、相席飲食業界が衰退しているわけではなく、クラウドエヌが運営する『オリエンタルラウンジ』と、その系列店『ag（アグ）』が突出して人気を集めている背景を説明した。『オリエンタルラウンジ』と『ag』に集客を奪われているため、競合他社である他店は減少傾向に