音楽や美術、神話や伝承文学などで、日本でも広く親しまれている「ケルト文化」。キリスト教以前の信仰につらなる「ヨーロッパの伝統文化」だといわれる。しかし、実際のところ「ケルト」とは何なのだろうか？誤解の多いケルト文化の本質と「ケルト学」の最新動向を紹介してくれるのが、新刊『ケルトとは何か』（原聖著、講談社選書メチエ）だ。アイルランドの伝統文化？「ケルト」は、ヨーロッパの古くて魅力ある伝統文化として