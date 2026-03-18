カーグ島が決め手になる理由イランがペルシャ湾の奥の方に持つ小さい島、カーグ島（ハールク島）が、米・イスラエルとイランとの戦いで重要な鍵を握っていると私が指摘した時には、この島の重要性はほとんど認識されていなかったが、米軍がこの島の軍事施設を攻撃したことで、この島のことが俄然注目されるようになった。イランの石油の輸出はカーグ島を通じて行うものが90％ほどを占めているから、この南北8km、東西4kmの小さい島