女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が、１８日までにインスタグラムで、「イタリアでゲットしたお洋服達シルエットがどれも綺麗でお気に入り！」とつづり街中でのショットを披露。ベージュのジャケットとズボンを基調とし、クールな一面を見せた。この投稿には「素敵すぎる」「衣装じゃなかったのか！！素敵」「やばーーい！」「大人だ〜」「大人っぽくて素晴らしい」「ＡＩ写真かと思うぐ