ユーザーがトラブルに遭うリスクを減らした2026年2月27日、メルカリが「安心・安全の取り組みに関する透明性レポート 2025年下半期版」を公開しました。メルカリは2024年11月に起きた大炎上をきっかけに、ユーザーが安心して取引ができるようサービスや仕組みを改善してきています。今回のレポートは、その結果どうなったのか？という内容です。その中から一例を挙げると、以降の「不正使用者の徹底的な排除」について。そのため