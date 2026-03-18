2026年は作家・司馬遼太郎氏の没後30年にあたる。戦後日本人に歴史小説の枠を超えて国家観、歴史観を示した国民作家の作品群は、混迷を迎える令和の今にこそ読み直されるべきではないか。経営学者の楠木建氏が、令和の時代における司馬作品の需要について解説する。＊＊＊今の激動の時代にこそ、司馬作品を手にとってもらいたいと思う理由はいくつかあります。まず、これまで長く読み継がれた理由を考えると、話が面白