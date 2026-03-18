花粉症の季節、一歩でも外に出たくない……と願う人も多いのでは？それならば、せめて休日くらいは、部屋にこもって読書でもしてみてはいかがでしょうか。おすすめの新刊4冊を紹介します。『西高東低マンション』武塙麻衣子／講談社／1980円驚くべき吸引力。夫と猫2匹と暮らす元通訳の女性の日常に引き込まれる。同じマンションの住人、近所の居酒屋の常連、横浜のレストランで膵臓癌だと告げる大叔父、房総半島で犬や猫と暮