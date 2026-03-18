「どんなサービスがあればうれしいですか？」「どんなことで悩んでいるのですか？」……。『空気を読むな、温度を測れ！』の著者、大條充能氏は、「分からないことはクライアントに聞く」ことを重視しているという。リクルート草創期に「リクルートのお祭り男」として注目を集めた同氏が、創業者・江副浩正氏から教わった、ビジネスパーソンにとって大事なことを明かす。江副浩正さんから教わったこと私はリクルート時代に「分から