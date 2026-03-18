戦前の皇室はもっと自由だった「新春座談会 皇室団欒」。いまでは考えられないこんな企画が「文藝春秋 昭和51年2月号」に掲載されていました。出席者は、秩父宮勢津子妃（昭和天皇の義妹・昭和天皇の弟の妻）、三笠宮寛仁親王（昭和天皇の弟の子・甥）、高松宮宣仁親王（昭和天皇の弟）、喜久子妃（その妻・昭和天皇の義妹）。豪華メンバーが、外交評論家の加瀬英明氏の司会で、本当にざっくばらんにお話しされています。現在の皇