有事のドル買い「円安ファイター」としての名を上げた三村淳財務官（1989年旧大蔵省）。片山さつき財務相や高市早苗首相の覚えも目出たく、今夏の人事で３年目続投となり、「大物財務官」の仲間入りを果たすことが有力視されている。１月の円安進行局面で、日米協調の「口先介入」という大胆な一手を繰り出し、投機筋の円売りを封じ込めたことが高く評価されたからだ。ただ、その後は総選挙で大勝した高市首相が日銀の追加利上げに