世界限定63台のクアドリフォリオ・コレッツィオーネステランティス・ジャパンは3月17日、アルファ・ロメオのスポーツセダン『ジュリア・クアドリフォリオ』と、SUV『ステルヴィオ・クアドリフォリオ』の限定車『コレッツィオーネ（Collezione）』を発表した。【画像】世界限定63台のアルファ・ロメオ・ジュリア＆ステルヴィオ『クアドリフォリオ・コレッツィオーネ』全15枚『コレッツィオーネ』は、アルファ・ロメオの象徴である