練習でもコースでもすぐに実践できるドライバーからパターまでの芯食いレッスン。 クラブの芯でとらえて真っすぐ飛ばすレッスンをツアープロが伝授！ ハッ！と開眼するポイントが満載のレッスンです！ ボールの右側にヘッドを入れるのはNG！スイングの「最下点」を意識して振る リーディングエッジではなく、ソールが最下点に触れるようにスイングする ボー