テレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜後11:15）の公式Xが、18日更新され、「色々あった同期芸人」と題し、お笑いコンビ・蛙亭のイワクラとオズワルド・伊藤俊介が破局後初共演することを公表した。【動画】面白そう…オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラ、“破局後”初共演→真相の予告編あす19日の放送では「色々あった同期芸人」をテーマに、2012年デビューの真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭、空気階段、さや香