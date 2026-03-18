長年勤め上げた先に手にする退職金。その使い道として「住宅ローンの完済」を選ぶ人は少なくありません。ところが、重い固定費から解放され、安泰な老後が始まるはずだったある夫婦を待ち受けていたのは、想定外の出費でした。住宅を所有し続ける限り、避けては通れないメンテナンスの壁。一括返済によって手元の資金を減らしてしまうことが、その後の生活にどのようなリスクをもたらすのでしょうか。「住宅ローン完済」で喜んでい