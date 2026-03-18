独身の場合は、稼いだお金を自由に使える反面、親や自分の介護など将来の変化に備え、人より手厚い老後資金が必要になる可能性があります。本記事では、山中伸枝氏の著書『イラストで要約NISA&iDeCo超入門』（インプレス）より一部を抜粋・再編集し、40代独身男性のケースを交えながら「iDeCo」の仕組みを解説します。（※本文中に「iDeCoで月3万円を積み立てる」旨の記載がありますが、現在の会社員の掛金上限は月額2.3万円