都会の喧騒から離れて暮らしたいと願いつつも、老後の利便性に不安を感じて踏み切れないシニア層が増えています。月に23万円の年金を受け取り、退職金と貯金を合わせて4,000万円の資産を持つ堅実さん（仮名・65歳）夫婦は、極端な田舎暮らしを見送り、生活基盤の整った地方都市を選択しました。結果として、生活水準を落とすことなく無理のない移住生活を成功させた、60代夫婦の事例を紹介します。「地方移住」の理想と現実のバラ