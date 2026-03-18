農業用機械の生産販売を終了する三菱マヒンドラ農機（株）（TSRコード:760014582、松江市）に関連して、グループ2社も同時に解散することが東京商工リサーチ（TSR）の取材で分かった。三菱マヒンドラ農機は3月2日、農業用機械の生産販売の終了と、継続する製品の補修用部品の供給と製品保証以外の事業について、会社法に基づく解散、通常清算手続きを行うと公表していた。解散予定日は2026年9月。同時に解散するのは、販売