＜Vポイント×SMBCレディス事前情報◇17日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞18日に行われるプロアマ開催前日には、37名の選手が出席し前夜祭を実施。その会場で、2人のホステスプロが決意を示した。【前夜祭写真】結婚していたことが判明した小祝さくらは黒ワンピースで登場2014年からVポイントとスポンサー契約を結ぶ木戸愛は、「ホステスプロとしてちょっとでも素敵に見えるようにしました」