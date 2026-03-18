3月13日に公開され好スタートを切ったディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』より、日本版声優陣による特別映像が解禁された。主人公メイベル役の芳根京子をはじめ、キング・ジョージ役の小手伸也、ローフ役の宮田俊哉、ジェリー市長役の渡部篤郎、クマのエレン役のかなで（3時のヒロイン）らが、PUFFYの歌う日本版エンドソング「愛のしるし」に合わせて“もふもふ”ビーバーダンスを披露している。【動画】渡部篤