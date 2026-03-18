女優の吉岡里帆が１５日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを公開した。「”日本アカデミー賞”今年はプレゼンターで出席させて頂きました。これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました！」と投稿した吉岡。「この会場にいるならではの心動く瞬間が沢山で…最優秀賞の皆様の言葉の重みや実感。歴史とチームワークを感じる功労賞の方々のスピーチが凄く印