きょう18日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜後7：00※関西ローカル）では「行列ができる なにわド定番グルメの謎 大調査」を届ける。【画像】大阪うどん名店店主が「次に来るうどん」と予想するうどん大阪の2大名物「串カツ」と「うどん」の進化の歴史を深掘り。かつて大阪うどんと言えば、柔らかくもっちりとした麺で、昆布と雑節などのあっさりとした出汁を味わうスタイルが特徴だったが、近年