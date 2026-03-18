女優の高畑充希が１４日、自身のインスタグラムを更新。１３日に行われた日本アカデミー賞授賞式を振り返り、今の幸せについてつづった。「眩しい夜でした。」と始めた高畑は、「李監督とは『怒り』で出会って国宝に繋がり、作品賞の素晴らしい景色をみせていただきました。奥山監督とはカメラマンと被写体として出会って秒速５センチメートルの世界に飛び込む切符をいただきました」と投稿。鮮やかな青の着物姿で、それぞれの