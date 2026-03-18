女優の本田翼が１４日、自身のインスタグラムを更新。オフ感あふれる最新ショットを公開した。「＠ｇｉｎｚａｍａｇａｚｉｎｅで＠ｔｅｖａのサンダルを」と書き始めた本田。「２日は余裕で歩けそうなくらい軽くて足がぐんぐん前に進むｔｅｖａ。いろんなスタイリングｔｅｖａで撮影しているのでよかったらみてね」と告知した。ベージュのシャツにグレーのハーフパンツを合わせた爽やかコーデで、ゆったりとベンチに