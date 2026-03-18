『デジタル限定山田あい写真集湯けむりにゅうよく旅』の配信が、17日からスタートした。【写真】山田あいも同シリーズ！Gカップボディを披露した三田悠貴カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。Iカップのゴージャスなボディーを誇る山田は「先輩の皆さんとどきどきしながら撮影をした写真集のソロverになり