参院自民党が２０２６年度予算案を巡り、年度内成立を目指す高市首相（党総裁）と少数与党の現実の間で苦悩している。イラン情勢の悪化もあり、首相の早期成立への思いは変わらない一方、衆院のような強引な手段は使えず、成立には充実審議を求める野党の協力が欠かせないためだ。予算審議が遅れるようなことがあれば、批判の矛先が参院自民に向きかねないと警戒している。（長谷部駿）予算案審議「（予算案について）年度内も