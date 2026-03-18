スターバックスは、カスタマイズ型フローズンフルーツドリンク「My フルーツ3 フラペチーノ」の新フレーバー『My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃』をきょう・18日から発売する。熟した白桃の甘さと香りを生かした新素材が加わり、フルーツを自由に組み合わせるカスタマイズ体験がさらに広がる。【画像】話題の”アサイー”も！自分好みのフルーツドリンクが楽しめる『My フルーツ3 フラペチーノ』は、“フルーツで遊びつくす