元乃木坂４６で、女優の若月佑美が１７日、自身のインスタグラムを更新。愛車との“ツーショット”を公開した。昨年バイクを購入したことを報告していた若月はこの日、黒のバイクジャケット姿で、深紅の愛車「カワサキエリミネーター」と写った写真をアップ。「最高に優しい相棒です」とつづり、「この間、みんなでツーリングに行き漸く！ＭＧにお願いして写真撮ってもらえた！」と投稿した。「あの、本当に、暖かくなっ