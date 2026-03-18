岡田准一がMCを務める日本テレビ系クイズバラエティ特番『THE FLOOR』(28日19:00〜)の挑戦者第2弾が発表され、全32人が出そろった。『THE FLOOR』挑戦者参戦するのは、宇梶剛士、江村美咲、大谷亮平、大友花恋、岡崎体育、小倉優子、尾上右近、王林、片寄涼太(GENERATIONS)、河合郁人、草刈民代、クロちゃん(安田大サーカス)、黒田みゆ、小手伸也、近藤春菜(ハリセンボン)、齊藤京子、佐々木久美、佐藤ミケーラ倭子、鈴木亜美、曽