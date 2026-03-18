【モデルプレス＝2026/03/18】代目JSOULBROTHERSの岩田剛典が、これまでMCを務めてきたNHK Eテレ「超越ハピネス」を卒業することが決定。来年度からはFANTASTICSの八木勇征、アルコ＆ピースの平子祐希がダブルMCを務めることが発表された。【写真】LDHイケメン、変装なしで渋谷センター街降臨◆岩田剛典「超越ハピネス」卒業 “後輩”八木勇征がMC初挑戦同性カップル、養子縁組をした親子など、互いの人生を認め合う1組の“超ハピ